На Луговой в Ростове курсирует мобильный комплекс фотовидеофиксации

По улице Луговой в Ростове с 8 августа курсирует мобильный комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Инициатива направлена на борьбу с несанкционированными парковками большегрузов на обочинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Мобильные комплексы собирают фотофакты, которые передают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции. Нарушителям грозит штраф в размере 2,2 тыс. руб.

Меры планируется ужесточить. Первым шагом станет установка стационарных комплексов, фиксирующих несанкционированную парковку.

Мария Хоперская