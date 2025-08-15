Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Луговой в Ростове курсирует мобильный комплекс фотовидеофиксации

По улице Луговой в Ростове с 8 августа курсирует мобильный комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Инициатива направлена на борьбу с несанкционированными парковками большегрузов на обочинах.

Фото: Правительство Ростовской области

Мобильные комплексы собирают фотофакты, которые передают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции. Нарушителям грозит штраф в размере 2,2 тыс. руб.

Меры планируется ужесточить. Первым шагом станет установка стационарных комплексов, фиксирующих несанкционированную парковку.

Мария Хоперская

