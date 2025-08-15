В Ростове в аффилированной ОАК ростовской компании «Авиатест» сменился директор

С 16 августа руководителем ростовского научно-технического предприятия (НТП) «Авиатест», аффилированного Объединенной авиастроительной корпорацией, станет Владимир Князев. Договор с ним заключен на три года. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предыдущий гендиректор компании Дмитрий Абросимов досрочно подал в отставку.

Отмечается, что назначенный гендиректор является миноритарным акционером, владея 0,09% в капитале, но в органы управления «Авиатеста» не входил.

Дмитрий Абросимов руководил НТП с 2008 года. В 2024 году совет директоров продлил его полномочия еще на три года.

По данным портала kartoteka.ru, АО «Научно-техническое предприятие «Авиатест» (Ростов-на-Дону) зарегистрировано 22 июня 1994 года. Основным видом деятельности являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Размер уставного капитала предприятия составляет почти 11,5 млн руб.

Наталья Белоштейн