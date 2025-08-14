Проект переброски воды в Кабул и переезд театра имени Тинчурина

Татарстан нашел подрядчика для реализации проекта по переброске воды в Кабул, рассказал глава Минпромторга республики Олег Коробченко «Ъ Волга-Урал». Сейчас компания занимается просчитыванием стоимости и подготовкой проекта. Олег Коробченко также назвал «добрыми бармалеями» и заявил, что жительницы Афганистана «спокойно работают и учатся».

Театр им. К. Тинчурина готовится к переезду в бывшее здание театра им. Г. Камала. 10 октября запланирована премьера первого спектакля в новом здании. Глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова отказалась комментировать, кому перейдет здание театра Тинчурина на ул. Горького.

Бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину предъявили требования на 8,6 млрд руб. В 2018 году фигурант уже был признан банкротом.

За семь месяцев 2025 года в бюджет Татарстана поступили акцизы на сумму 26,3 млрд руб. Наибольшую долю в структуре поступлений составили акцизы на нефтепродукты (12,4 млрд руб.)

Сотрудники УФСБ по Татарстану ликвидировали подпольную лабораторию, занимающуюся производством мефедрона в особо крупном размере. Подозреваемому организатору лаборатории грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет.

В Татарстане объем выдач ипотек в июле 2025 года вырос на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время объем выдач ипотечных кредитов в республике сократился почти на 60%.

Диана Соловьёва