Экс-главе Татфондбанка предъявили требования на 8,6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего Татфондбанка предъявило требования на 8,66 млрд руб к бывшему председателю правления банка Роберту Мусину, признанному банкротом в 2018 году. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил рассмотрение заявления АСВ о включении требований в реестр кредиторов на 29 августа. Роберт Мусин был признан банкротом решением Арбитражного суда Татарстана от 25 июля 2018 года, в отношении его имущества введена процедура реализации. Финансовым управляющим Роберта Мусина утвержден Сергей Суханов.

Роберт Мусин возглавлял Татфондбанк до марта 2017 года, когда был задержан. ЦБ отозвал у банка лицензию в сентябре того же года. В ноябре 2024 года Мусина приговорили к 12,5 годам колонии за злоупотребление полномочиями и причинение ущерба банку на сумму более 26 млрд рублей.

В июне 2025 года его освободили от отбывания наказания по болезни, однако в августе Верховный суд Татарстана признал это решение необоснованным. К субсидиарной ответственности по долгам Татфондбанка привлечены семь контролировавших банк лиц, потенциальный размер ответственности составляет более 129 млрд рублей.

Анар Зейналов