В Татарстане ФСБ ликвидировала нарколабораторию, производившую мефедрон

Управление ФСБ России по Республике Татарстан ликвидировало подпольную лабораторию по производству синтетических наркотических средств в Альметьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Татарстан.

Житель района оборудовал наркотическую лабораторию и с помощью специальных приспособлений и химических реактивов незаконно произвел мефедрон в особо крупном размере для последующего сбыта. Подозреваемый задержан.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Анар Зейналов