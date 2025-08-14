Театр Тинчурина переедет в бывшее здание театра Г. Камала

Театр им. К. Тинчурина готовится к переезду на ул. Татарстан в бывшее здание театра им. Г. Камала. Об этом рассказал замглавы Минкульта Татарстана Дамир Натфуллин в ходе пресс-конференции.

Господин Натфуллин отметил, что соответствующие документы уже готовы. Сейчас происходит постепенная передача имущества и управления. Премьера первого представления в новом здании запланирована на 10 октября.

Директор Татарского театра им. К. Тинчурина Фанис Мусагитов рассказал, что учреждение пока не будет прерывать связи со зданием на ул. Горького, т. к. на ул. Татарстан, 1 пока невозможно хранить все декорации. Глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова отказалась комментировать, кому будет передано здание театра Тинчурина.

Диана Соловьёва