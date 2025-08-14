Поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана за январь — июль 2025 года составили 26,3 млрд руб., что составляет 53,6% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Акцизы в бюджет Татарстана за семь месяцев составили 26,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ



Наибольшую долю в структуре акцизных поступлений составили акцизы на нефтепродукты — 12,4 млрд руб., которые имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности. Акцизы на пиво принесли в бюджет 8,5 млрд руб.

Акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, составили 2,9 млрд руб. Поступления от акцизов на алкоголь достигли 2,4 млрд руб. Акцизы на жидкую сталь и газ для производства аммиака принесли 0,1 млрд руб.

За июль в бюджет республики поступило 4,2 млрд руб. акцизов. По итогам полугодия поступления составляли 22,1 млрд руб., что соответствовало 45% от годового плана. Наибольший рост в июле показали акцизы на пиво — с 7,1 до 8,5 млрд руб. и на нефтепродукты — с 10,6 до 12,4 млрд руб.

Анар Зейналов