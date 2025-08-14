В Татарстане зафиксировали рост ипотечных выдач в июле 2025 года

Объем выдач ипотечных кредитов ВТБ в Татарстане в июле 2025 года превысил показатели июля 2024 года и вырос на 10% по сравнению с июнем 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила управляющий ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

Управляющий отметила, что банк снизил ставки по ипотеке с 5 августа, повышая доступность жилья. «Следствием снижения ставок стало некоторое оживление на ипотечном рынке», — заявила Марьям Давлетшина. Она добавила, что ожидает дальнейшего восстановления спроса на рыночную ипотеку благодаря смягчению политики Центробанка.

«Тем не менее до конца года ведущую роль продолжат играть государственные программы поддержки, которые составляют основу выдач», — подчеркнула представитель ВТБ.

Рост выдач в ВТБ происходит на фоне общего падения ипотечного рынка Татарстана — за первое полугодие 2025 года объем выдачи кредитов в республике сократился на 59% до 11,2 тыс. кредитов на 50 млрд руб. Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин связывает падение с высокими банковскими ставками.

