Татарстан подобрал подрядчика проекта по переброске воды в Кабул

Татарстан подобрал российскую компанию-подрядчика для реализации афганского проекта по переброске воды в Кабул. Об этом корреспонденту «Ъ Волга-Урал» сообщил министр промторга республики Олег Коробченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промторга Татарстана Олег Коробченко во время рабочего визита в Афганистан

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана Министр промторга Татарстана Олег Коробченко во время рабочего визита в Афганистан

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

«Мы со своей стороны просто им помогаем найти нашу крупную компанию, которая сможет это физически сделать. Мы ее нашли — российская компания, они у них очень много проектов, они в Дагестане, в Калмыкии большой проект сделали», — рассказал министр. По его словам, компания сейчас готовит проект и просчитывает стоимость, которая уже снизилась по сравнению с первоначальными оценками.

Министр отметил, что роль Татарстана пока только организационная. Главная задача — найти способ оплаты проекта через разработку афганских ресурсов российскими недропользователями. «Афганистан богатая страна, у них очень много ресурсов», — отметил господин Коробченко. По его словам, российские недропользователи могли бы начать разработку афганских месторождений, а прибыль направить на оплату инфраструктурных проектов: «По водопроводам, по энергетике у них очень много проблем». Он добавил, что афганская сторона «видит в нас более надежных и честных партнеров» по сравнению с компаниями других стран, уже работающих в Афганистане.

Министр также опроверг представления о талибах. «Многие боятся в Афганистан ехать из-за того, что талибы нарисованы как очень страшные злодеи, бармалеи. На самом деле они добрые бармалеи. Там женщины ходят спокойно, работают, учатся», — отметил он. По словам министра, талибов иногда ошибочно ассоциируют с ИГИЛ (организация признана террористической в РФ и запрещена): «ИГИЛ — это вахабиты, а талибы — это правоверные мусульмане».

Единственная проблема для сотрудничества, по мнению господина Коробченко, — различия в правовых системах: «Они живут по шариату, а мы — по конституции». Как отметил глава, если удастся найти баланс между этими подходами, то «наши компании смогут работать».

Предложение об инвестициях в проект переброски воды из реки Панджшер в Кабул поступило в начале августа от исполняющего обязанности министра энергетики Афганистана Абдул Латифа Мансура во время визита татарстанской делегации. Стороны также обсуждали строительство электростанций, поставки грузовой техники и вертолетов. В 2024 году товарооборот Татарстана с Афганистаном увеличился на 25%.

Анар Зейналов