Главные новости за 13 августа. Кавказ

Дагестанская компания «КАЦ» приобрела имущественный комплекс обанкротившегося АО «Элеватор» в Буденновске за 203,4 млн руб.

Сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали 38-летнего местного жителя за использование поддельного удостоверения офицера органов внутренних дел.

В первом полугодии 2025 года по требованию прокуратуры Ставропольского края за нарушение антикоррупционного законодательства 26 должностных лиц лишились своих постов. Около 600 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Кабардино-Балкарии завершили уборку ячменя и пшеницы. С площади в более 76 тыс. га собрано почти 300 тыс. тонн зерна, что на 13% выше урожая аналогичного периода прошлого года.

Ставропольский край может достичь годового объема ввода жилья в 2,7-3 млн кв. м и войти в лидеры по темпам роста строительства среди регионов юга России.

Конкурсный управляющий ООО «Арбат» объявил о проведении электронных торгов по реализации имущества компании-банкрота в Пятигорске общей стоимостью более 34 млн руб.