Земли банкрота из Пятигорска выставили на аукцион за 34 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Арбат» объявил о проведении электронных торгов по реализации имущества компании-банкрота в Пятигорске Ставропольского края общей стоимостью более 34 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торги выставлены два земельных участка. Первый лот — участок площадью 2973 кв. м на улице Октябрьской, 17 в Пятигорске с начальной ценой 34 млн руб. Второй лот — участок площадью 790 кв. м на проспекте Кирова, 50 стоимостью 375,3 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арбат» зарегистрировано в 2000 году в Пятигорске. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредитель — Рудольф Саркисов.

Размер задатка и шаг аукциона составляют 5% от начальной цены каждого лота. Денежные средства вносятся на счет оператора электронной площадки — ООО «МЭТС».

Заявки принимаются с 18 августа по 20 сентября 2025 года в электронном виде на сайте торговой площадки. Документы должны соответствовать требованиям федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Минэкономразвития.

Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней после подписания протокола о результатах. Оплата производится в течение 30 дней с момента заключения сделки.

Аукцион состоится 22 сентября 2025 года.

Арбитражный суд Ставропольского края ввел в отношении ООО «Арбат» процедуру конкурсного производства в октябре 2023 года.

Тат Гаспарян