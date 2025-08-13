В Ставрополе оперативники разоблачили лже-полковника полиции

Сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали 38-летнего местного жителя за использование поддельного удостоверения офицера органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Подложное удостоверение полковника полиции у фигуранта заметили сотрудники Госавтоинспекции, оставившие его автомобиль для проверки. Фальшивый документ ставропольчанин предъявил вместо прав. Документ был изъят, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

«В ходе дальнейшего разбирательства полицейские нашли в салоне иномарки два комплекта форменной одежды – парадную и повседневную. Кроме того, установлено, что буква на государственных регистрационных знаках его автомобиля была изменена механическим путем, в связи с чем машину нарушителя изъяли и поместили на спецстоянку»,— дополнили в ведомстве.

Во время допроса фигурант рассказал, что поддельное служебное удостоверение на свое имя и со своей фотографией, а также два комплекта полицейской формы заказал онлайн, рассчитывая, что одежда и документ выручат его в любой сложной ситуации.

Также выяснилось, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками и был лишен права управления. Однако по решению суда фигурант не сдал водительское удостоверение в Госавтоинспекцию, заявив о его утрате. Документ был обнаружен в его машине. Инспекторам подозреваемы документ не показал из-за страха быть разоблаченным.

В этот раз в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Также мужчина повторно привлечен к административной ответственности за управление автомобилем с поддельными номерами.

Наталья Белоштейн