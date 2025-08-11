Главные новости за 11 января. Кавказ

В ФСБ раскрыли способ убийства вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева. Преступление было совершено при участии украинских спецслужб.

Предприятия Северо-Кавказского федерального округа увеличили количество инвестиционных проектов в области переработки отходов на 35 в 2025 году. Наибольшее число инвестиционных проектов в секторе утилизации отходов в СКФО реализуется в Ставропольском крае — 23,1% от общего количества. На втором месте располагается Дагестан с долей 20,2%, третью позицию занимает Ингушетия — 15,4%.

В Ставропольском крае уголовное дело бывшего замминистра сельского хозяйства региона Виктора Фетисова направили в Ленинский районный суд Ставрополя. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В Ессентуках турналог принес в бюджет более 38 млн руб. за второй квартал, что на 8 млн руб. (+27%) больше, чем в первом квартале 2025 года.

В Ставрополе заканчивается строительство дисконт-центра «Солнечный» на ул. Западный обход. Общая стоимость объекта площадью около 16,5 тыс. кв. м составила 700 млн руб.

Из КЧР группа компаний «Дамате» экспортировала 900 т баранины за первые шесть месяцев 2025 года, увеличив поставки на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.