В Ставрополе завершают строительство центра за 700 млн рублей

В Ставрополе заканчивается строительство дисконт-центра «Солнечный» на ул. Западный обход. Общая стоимость объекта площадью около 16,5 тыс. кв м составила 700 млн руб. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации города Иван Ульянченко, назвав проект одним из крупнейших инвестиционных начинаний последних лет в краевой столице.

Фото: пресс-служба города Ставрополя

«Сейчас здесь активно идут отделочные работы, готовятся торговые помещения, зоны отдыха и общепита. Установлены эскалаторы, лифты и системы кондиционирования, оборудована парковка»,— прокомментировал господин Ульянченко.

По мнению градоначальника, с началом функционирования центр обеспечит город дополнительными рабочими местами и станет современным пространством для горожан.

Валентина Любашенко