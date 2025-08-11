«Дамате» нарастила экспорт баранины из КЧР на 61% за полугодие 2025 года

Группа компаний «Дамате» экспортировала 900 тонн баранины за первые шесть месяцев 2025 года, увеличив поставки на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об итогах работы сообщила пресс-служба холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации компании, продукция изготавливается на заводе в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Мощности современного завода обеспечивают выпуск качественной продукции и быстрые экспортные отгрузки, что способствует развитию зарубежных продаж баранины.

Основным рынком сбыта в первом полугодии стал Иран. Компания также продолжила наращивать объемы отгрузок на рынки Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию.

Ключевым конкурентным преимуществом является соответствие продукции и производственных процессов стандартам «Халяль». В 2021 году «Дамате» стала первой российской компанией, которая внедрила на своих заводах международную Систему менеджмента халяль Halal Management Assurance System.

«Благодаря этому шагу компания получила возможность экспортировать продукцию практически во все мусульманские страны и в 2023 году начала поставки»,— сообщили представители пресс-службы.

Валентина Любашенко