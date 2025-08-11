В ФСБ раскрыли способ убийства вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева

Убийство вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева было совершено при участии украинских спецслужб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на информацию оперативного сотрудника ФСБ.

Исполнителем теракта был гражданин Пеньков. Поверив в обман украинских кураторов, он перевел деньги на указанные счета. После этого с ним связался якобы сотрудник ФСБ, который убедил его, что средства пойдут на нужды ВСУ и что в отношении Пенькова возбуждено дело. И чтобы его закрыть, куратор дал фигуранту несколько заданий.

28 мая при попытке приблизиться к заместителю мэра Пеньков погиб. В сумке, которую он нес на груди, оказалось взрывное устройство, которое мужчина принял за диктофон, отметили в ФСБ.

Куратора Пенькова задержали быстро. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по решению Ленинского районного суда Ставрополя он был заключен под стражу. Фигурант обвиняется в совершении преступлений по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Наталья Белоштейн