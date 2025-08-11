Бизнес СКФО запустил 35 новых проектов переработки отходов

Предприятия Северо-Кавказского федерального округа увеличили количество инвестиционных проектов в области переработки отходов на 35 в 2025 году. Об этом сообщил РБК Кавказ, ссылаясь на данные пресс-службы торговой площадки «ТендерПро».

По информации аналитиков, наибольшее число инвестиционных проектов в секторе утилизации отходов в СКФО реализуется в Ставропольском крае — 23,1% от общего количества. На втором месте располагается Дагестан с долей 20,2%, третью позицию занимает Ингушетия — 15,4%.

Чаще всего на Кавказе участники рынка возводят объекты для утилизации вторичного сырья и отходов — в 67 случаях, а также мусора — в 33 случаях. Большинство компаний в СКФО в 2024-2025 годах направляли в инвестиционные проекты до 500 млн руб. — таких предприятий насчитывается 58. При этом 42 организации вложили свыше 1 млрд руб.

Валентина Любашенко