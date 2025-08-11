11,7 тысяч трудовых мигрантов в Татарстане и промпарк за 959 млн рублей

Компании из Татарстана планируют привлечь 11,7 тысяч трудовых мигрантов. Иностранцам планируют предложить вакансии кондукторов, водителей, поваров, менеджеров и др. Размер самой высокой зарплаты составит 220 тыс. руб.

Осенью в Зеленодольском районе Татарстана откроют промышленный парк «Турбина» с объемом инвестиций 959 млн руб. Площадь объекта составит 16 гектаров. Главный резидент — АО «Завод газотурбинного оборудования». Всего в промпарке планируется разместить девять резидентов.

В Казани задержали участников схемы, занимавшихся обналичиванием 1 млрд руб. По версии следствия, в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств и вовлек в нее двух знакомых женщин. Фигуранты заработали 86 млн руб., а общий оборот схемы составил 1 млрд руб.

Вера Пронина стала новым замглавы Минтруда Марий Эл. До назначения она работала в должности заместителя министра спорта республики.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с предпринимателем из Ядрина. В Чувашии против фигуранта возбудили уголовное дело о похищении детей. По версии следствия, мужчина увез двух подростков в безлюдное место и заставил их умыться зеленкой, после того, как обнаружил кражу мандаринов со своего прилавка.

В 2025 году Старо-татарскую слободу в Казани посетили 1 млн туристов. В прошлом году посетители музеев слободы съели более 1,1 тыс. кг чак-чака, 130 кг домашней пастилы и выпили более 12 тыс. литров чая.

В Татарстане с 03:52 до 15:58 действовал режим беспилотной опасности. В аэропорту Казани также был введен план «Ковер». Это был третий день подряд, когда на территории Татарстана вводился режим беспилотной опасности.

Диана Соловьёва