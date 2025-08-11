Замглавы Минтруда Марий Эл назначена Вера Пронина

Вера Пронина назначена на должность заместителя министра труда и социальной защиты Марий Эл. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Госпожа Пронина уже работала в министерстве с 2007 по 2018 годы. Она занималась вопросами поддержки семьи, материнства и детства.

С 2022 года Вера Пронина занимала пост заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма Марий Эл. С 2024 года она работала в должности временно исполняющего обязанности министра спорта и туризма республики, а с февраля 2025 — заместителя министра спорта Республики Марий Эл.

Диана Соловьёва