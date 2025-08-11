Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о предпринимателе из Ядрина Чувашской Республики, подозреваемом в похищении двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о бизнесмене из Чувашии, заставившем детей умыться зеленкой

Фото: пресс-служба президента РФ Бастрыкину доложат о бизнесмене из Чувашии, заставившем детей умыться зеленкой

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщал «Ъ Волга-Урал», 44-летний предприниматель увидел, как два подростка 12 и 13 лет украли с его прилавка мандарины, после чего увез их в лес и заставил умыть лицо зеленкой. Все это фигурант снимал на видео.

По данному факту в СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Александру Полтинину представить доклад о результатах расследования уголовного дела.

Диана Соловьёва