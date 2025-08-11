Промпарк за 959 млн рублей откроется осенью в Татарстане
В Зеленодольском районе Татарстана осенью начнет работу индустриально-промышленный парк «Турбина» с объемом инвестиций 959 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития республики Талию Минуллину.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Площадь нового промпарка составит 16 гектаров. Проект создаст 276 рабочих мест.
«Якорный резидент — АО „Завод газотурбинного оборудования“ (ГК „Амкор“)», — отметила Талия Минуллина. Всего в промпарке планируется разместить девять резидентов. Глава агентства подчеркнула высокую заинтересованность бизнеса в готовых производственных помещениях.
Это уже не первый крупный промышленный парк в Зеленодольском районе. В сентябре 2024 года Минпромторг России аккредитовал индустриальный парк «Тура 2.0» площадью почти 100 га, который должен создать около 1,5 тыс. рабочих мест.