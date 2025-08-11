Компании из Татарстана планируют привлечь 11,7 тысяч трудовых мигрантов

В 2025 году 86 татарстанских компаний планируют привлечь к трудовой деятельности 11,7 тыс. иностранцев. Об этом сообщается в приказе Минтруда РФ.

Согласно документу, трудовым мигрантам планируют предложить вакансии кондукторов, водителей, поваров, менеджеров, комплектовщиков, дорожных рабочих, горничных, барменов и др. Самую большую зарплату предлагает международная школа «Унискул». Планируется, что вице-руководитель кружка в организации сможет получать доход до 220 тыс. руб. Зарплатные предложения от компаний начинаются от 33 тыс. руб.

Ранее планировалось, что в республику привлекут 9,3 тыс. трудовых мигрантов. В Татарстане до конца этого года действует запрет на привлечение иностранных граждан к 10 видам трудовой деятельности.

Диана Соловьёва