В Казани задержали участников схемы, занимавшихся обналичиванием 1 млрд рублей

В Казани выявили трех участников незаконной схемы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств с общим оборотом 1 млрд руб. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств, а позже вовлек в нее двух знакомых женщин. Участники группы искали организации, которые впоследствии перечисляли денежные средства подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Выплаты переводили в наличный оборот и передавали заказчикам.

За свои услуги участники группы брали от 13 до 15% от полученной суммы. Таким образом, незаконный доход организации составил 86 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. В жилье фигурантов и офисных помещениях провели обыски. Изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы компаний, печати организаций и ИП, средства связи, компьютерную технику и т. д.

Двух фигурантов поместили под домашний арест. Третьему обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Диана Соловьёва