Более 1 млн туристов посетили Старо-татарскую слободу в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В 2025 году Старо-татарскую слободу посетили 1 млн туристов

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ В 2025 году Старо-татарскую слободу посетили 1 млн туристов

В Старо-татарской слободе расположены гастрономические музеи: музей Чак-чака, музей татарской кулинарии «Бик тэмле, бик матур» и музей Чая. В 2024 году посетители этих музеев съели более 1,1 тыс. кг чак-чака, 130 кг домашней пастилы и выпили более 12 тыс. литров чая. В год культурные объекты слободы принимают около 120 тыс. туристов.

На территории Старо-татарской слободы также находится древнетюркская юрта предпринимателя Марата Рамазанова. Ее посетили более 5 тыс. человек.

Диана Соловьёва