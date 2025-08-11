В 2025 году Старо-татарскую слободу посетили 1 млн туристов
Более 1 млн туристов посетили Старо-татарскую слободу в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В 2025 году Старо-татарскую слободу посетили 1 млн туристов
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
В Старо-татарской слободе расположены гастрономические музеи: музей Чак-чака, музей татарской кулинарии «Бик тэмле, бик матур» и музей Чая. В 2024 году посетители этих музеев съели более 1,1 тыс. кг чак-чака, 130 кг домашней пастилы и выпили более 12 тыс. литров чая. В год культурные объекты слободы принимают около 120 тыс. туристов.
На территории Старо-татарской слободы также находится древнетюркская юрта предпринимателя Марата Рамазанова. Ее посетили более 5 тыс. человек.