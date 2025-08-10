Главные новости недели в Нижегородской области к 10 августа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Воскресенский собор и Соборную площадь Арзамаса

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ущерб от шторма, который 2 августа обрушил на Арзамас две нормы месячных осадков, предварительно оценили в 9-11 млн руб. Стихия повалила деревья, сорвала крыши, затопила город и поселки муниципального округа, оставив их без электричества. Власти пообещали пострадавшим компенсации 5-10 тыс. руб.

Депутата Оренбургского городского совета Артема Сафиуллина арестовали в Нижнем Новгороде по подозрению в особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что в 2023 году он по завышенной цене заключил допсоглашение на поставку оборудования для реконструкции очистных сооружений в Чкаловске, из-за чего подрядчику перечислили лишние 30 млн руб.

Штраф для безбилетников хотят увеличить в Нижегородской области в пять раз, до 5 тыс. руб. Региональные власти считают, что ужесточение административной ответственности повысит дисциплину среди пассажиров и сократит количество нарушений.

Нижегородская станция аэрации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Росприроднадзор начал внеплановую проверку Нижегородской станции аэрации. Ранее природоохранная прокуратура обнаружила в воздухе выбросы с превышением нормативов по сероводороду.

Дело о хищении 250 млн руб. на гособоронзаказе возбудили против руководства одной из нижегородских химических компаний. По данным СК, фигуранты фиктивно трудоустраивали работников и распределяли между собой начисленную им зарплату.

Компания «Урбантех» начала строить канатную дорогу через Оку. Воздушная трасса длиной более 3 км с тремя станциями оценена в 5,2 млрд руб. Открыть переправу власти обещают в начале 2027 года.

Нижегородской области списали 3,5 млрд руб. бюджетных кредитов. Это поможет снизить госдолг региона, сообщили в областном минфине. Более половины всех высвобождаемых средств направят на проекты ЖКХ.