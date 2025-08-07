Дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе возбудили в Нижегородской области

В Нижегородской области пресечена деятельность пятерых сотрудников химической компании, причастных к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Директора организации, его заместителя, начальника планово-экономического отдела, старшего экономиста и главного бухгалтера обвинили в хищении более 250 млн руб. при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, с 2020 по 2025 год руководители компании заключали договоры на изготовление продукции с одним из научно-исследовательских предприятий, фиктивно трудоустраивали к себе работников и распределяли между собой начисленную им зарплату, полагает следствие.

Обвиняемых отправили под домашний арест. Расследование продолжается.

Елена Ковалева