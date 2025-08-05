Депутата из Оренбурга арестовали в Нижнем Новгороде
Директора строительной компании, депутата Оренбургского городского совета арестовали в Нижнем Новгороде по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фигурант – вице-спикер горсовета Артем Сафиуллин. Следствие полагает, что в 2023 году при исполнении муниципального контракта на реконструкцию очистных сооружений в Чкаловске он заключил дополнительное соглашение на поставку оборудования по завышенной цене. В результате местные власти, введенные в заблуждение, перечислили подрядчику лишние 30 млн руб.
Следователи устанавливают других возможных соучастников преступления, расследование продолжается.