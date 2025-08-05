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Депутата из Оренбурга арестовали в Нижнем Новгороде

Директора строительной компании, депутата Оренбургского городского совета арестовали в Нижнем Новгороде по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант – вице-спикер горсовета Артем Сафиуллин. Следствие полагает, что в 2023 году при исполнении муниципального контракта на реконструкцию очистных сооружений в Чкаловске он заключил дополнительное соглашение на поставку оборудования по завышенной цене. В результате местные власти, введенные в заблуждение, перечислили подрядчику лишние 30 млн руб.

Следователи устанавливают других возможных соучастников преступления, расследование продолжается.

Владимир Зубарев