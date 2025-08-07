С того на этот берег

В Нижнем Новгороде стартовало строительство канатной дороги через Оку от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина. Воздушная трасса длиной более 3 км с тремя станциями оценена в 5,2 млрд руб., больше половины инвестиций по концессии с областным правительством составил грант из средств бюджетного кредита. В «Урбантехе» обещают ввести канатную дорогу в конце 2026 года. В минтрансе Нижегородской области видят ее элементом системы городского транспорта, который сэкономит время на перемещение жителей и туристов между берегами. Открыть воздушную трассу власти обещают в начале 2027 года.

Замминистра нижегородского транспорта Денис Рябинин уверен, что канатная дорога будет востребована

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские чиновники, депутаты и представители группы «Урбантех» провели совещание на стройплощадке в Ленинском районе, посвященное началу строительства новой канатной дороги через Оку. Создание воздушной трассы между заречной и нагорной частями Нижнего Новгорода обсуждалось давно, первые планы анонсировались еще в 2007 году. Разрешение на строительство весной этого года получила компания «Урбантех», заключившая с правительством Нижегородской области концессионное соглашение сроком на 20 лет по созданию и дальнейшей эксплуатации воздушной трассы. По взятым обязательствам концессионер должен построить канатную дорогу длиной 3,34 км с тремя станциями: «Заречная» (рядом с бывшим кинотеатром «Россия»), «Тихая гавань» (промежуточная на левом берегу Оки) и «проспект Гагарина» (рядом с ТЦ «Океанис»). По проекту предусмотрены 60 кабин с подогревом на восемь пассажиров каждая.

По концессии стоимость строительства объекта оценена в 5,2 млрд руб., из которых 2,9 млрд составил капитальный грант, предоставленный Нижегородской областью из средств инвестиционного бюджетного кредита. Директор по реализации проектов АО «Урбантех Канатные дороги» Светлана Тришина сообщила, что сначала строители приступят к шпунтовому ограждению, чтобы исключить негативное влияние стройки на коллектор реки Ржавки и здание кинотеатра, затем начнется разработка котлована под первую станцию «Заречная». «До конца 2026 года мы планируем построить три станции и смонтировать оборудование, после чего все жители смогут с удовольствием пользоваться канатной дорогой»,— пояснила она. Заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин уточнил, что на приемку объекта уйдет время, и для пассажирских перевозок трасса через Оку откроется в первом квартале 2027 года. «У нас нет никаких сомнений в том, что пассажиропоток на этой канатке будет. Даже те активисты, кто выступал против ее строительства, согласились, что если тариф будет сопоставим с ценой проезда в общественном транспорте, то здесь будет очередь из желающих пассажиров»,— сообщил он. Пока тариф не определен, он, очевидно, будет выше обычной поездки.

В минтрансе полагают, что для проезда на канатной дороге будет отдельная транспортная карта, включающая и пересадку на общественный транспорт, и стоимость этого пакета будет ниже, чем разовая поездка для туриста. Судя по презентации, власти гарантировали инвестору пассажиропоток порядка 10 тыс. человек в сутки. По словам Дениса Рябинина, в нагорной части города привлекательной точкой для поездки на канатке станет парк «Швейцария». «Мы считали, что в зоне тяготения канатки около 100 тыс. жителей, но присоединятся и те, кто едет по ветке метро, потому что на „Заречной” будет удобно пересаживаться. 30 минут составит экономия времени в пути — это более быстрая доставка пассажиров по сравнению с мостами. А мы сделаем грамотную тарифную политику, чтобы проект был популярен»,— пообещал замминистра. В министерстве рассчитывают, что канатная дорога после запуска частично разгрузит Мызинский и Молитовский мосты и органично встроится в общую систему городского общественного транспорта.

Кроме того, в областном правительстве отметили и перспективы активного жилищного развития в этой части Ленинского района. Рядом девелопер «Самолет» реализует первый проект комплексного развития более 13 га застроенной территории со сносом ветхого и аварийного жилья и реновацией кварталов. По соседству планируется еще несколько КРТ с возведением нового многоквартирного жилья, поэтому внеуличный транспорт будет востребован, полагают чиновники. В успех проекта верит и исполнительный директор АО «Урбантех Канатные дороги» Борис Шлом, рассказавший, что после модернизации канатной дороги Нижний Новгород — Бор пассажиропоток на ней вырос на 83 %. Впрочем, если канатная дорога через Оку после ее запуска не выйдет на запланированные объемы перевозок, то Нижегородской области придется ее дотировать, возмещая убытки концессионера в ходе эксплуатации.

Роман Кряжев