Нижегородскую станцию аэрации проверят из-за превышений по сероводороду

Межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую проверку АО «Нижегородский водоканал» из-за Нижегородской станции аэрации, на которую жалуются жители из-за неприятного запаха в городе. Основанием для проверки стало требование Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, рассказали в пресс-службе управления Росприроднадзора 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно информации, прокуратура выявила выбросы в атмосферный воздух с превышением предельно допустимых концентраций по сероводороду. Инспекторы Росприроднадзора изучают экологическую документацию, также будет проведен осмотр территории и отбор проб компонентов окружающей среды.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Росприроднадзор находил на станции аэрации нарушения, связанные с реконструкцией станции подрядной организацией.

В июле на станции аэрации смонтировали «мокрый барьер» с эфирными маслами для борьбы с неприятным запахом.

Галина Шамберина