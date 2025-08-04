Всемэрный потоп

В Арзамасе вторые сутки устраняют последствия шторма, обрушившего на город две нормы месячных осадков. Стихия повалила деревья, сорвала крыши, затопила город и поселки муниципального округа, оставив их без электричества. Пострадавшим обещаны компенсации в размере 5–10 тыс. руб., сейчас власти оценивают ущерб, который только из-за сорванных крыш составил 4–6 млн руб. Мэр Александр Щелоков обошел десятки затопленных дворов и поблагодарил жителей, коммунальщиков и энергетиков за сплоченность в ликвидации аварий. После урагана власти обещают сделать выводы и решить, как обезопасить город от повторения ситуации. С подробностями — Владимир Зубарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ущерб от урагана, обрушившегося на Арзамас, предварительно оценили в 9–11 млн руб. с учетом выплаты материальной помощи пострадавшим от стихии жителям. Об этом „Ъ“ сообщил мэр города Александр Щелоков. По его словам, ремонты крыш обойдутся в 4–6 млн руб. Еще около 5 млн руб. составят выплаты минсоцполитики и муниципального бюджетов (по 5–10 тыс. руб. на получателя), подсчитал господин Щелоков. «В ночь на воскресенье ликвидировали подтопления частных домов, когда вода залила первые этажи. Сегодня занимаемся подвалами, погребами и земельными участками»,— отметил чиновник.

Стихия обрушилась на Арзамас вечером 2 августа. По данным Гидрометцентра, всего за полчаса выпало 110 мм осадков при месячной норме 60 мм, скорость ветра достигала 25 м/c. В тридцатиградусную жару пошел град. На следующий день выпало еще 7,9 мм осадков. Ветер повалил два десятка деревьев, сорвал крыши, еще около сотни домов были подтоплены, без света осталась большая часть города и 14 поселков. Из-за этого жители не могли дозвониться в экстренные службы, которые пришлось переводить на питание от генераторов, как и детский лагерь «Водопрь» в 20 км от Арзамаса. В воде оказались два детских сада, медицинский колледж, школы и многофункциональный центр. Без электричества в минувшую пятницу остались 7,2 тыс. человек. В некоторых местах потоки воды затопили канализацию, из-за чего сточные воды «пошли верхом».

Жители в соцсетях делились кадрами затопленных улиц и машин, водой в домах на уровне конфорок плит, упавших деревьев и опрокинутых остановок общественного транспорта. В одном из садоводческих товариществ случился карстовый провал, под землю ушли дом и часть дороги. На нижней набережной пришлось бульдозером расчищать сползшую на дорогу глину, подтопленными оказались гаражи и дорога на кладбище в 11 микрорайоне. Деревья повалило на центральной улице Карла Маркса и в парке имени Гайдара, ветками повредило автомобиль. Жители частных домов сообщали, что жаловаться им было некогда: многие всю ночь откачивали воду из домов.

Утром 3 августа энергетики и коммунальщики стянули в Арзамас дополнительные силы для ликвидации последствий урагана. По данным Нижновэнерго, устранять аварии сначала вышли 12 бригад из полусотни человек и 17 единиц техники, затем число бригад увеличилось до 18-ти. Они начали восстанавливать электроснабжение с крупных линий 10 кВ, к 8:00 воскресенья эти линии были «подняты», однако без света оставались еще две сотни домов с 1,2 тыс. жителей. Для непрерывной работы энергетики организовали ротацию бригад. К ликвидации подтоплений присоединились машины предприятий «Темп-Авиа» и Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина.

В понедельник в Арзамасе начали работать комиссии для подсчета ущерба, нанесенного домам непогодой. В первую очередь ущерб подсчитают на улицах Октябрьской, Красноармейской, Крылова, Лермонтова и Угодникова, а затем отработают точечные заявки. В многоквартирных домах планируется составить сметы на ремонт кровель, однако есть сложности с частными домами, в которых нет управляющих компаний. По словам мэра, оценка ущерба будет проводиться по принципу «от серьезных проблем с жильем к досадным ситуациям с огородами, от самых пострадавших домов к потерянному урожаю помидоров».

«Сам прошел уже 45 домохозяйств, все ситуации будут на личном контроле»,— пообещал господин Щелоков.

В беседе с „Ъ“ мэр охарактеризовал ситуацию в Арзамасе как «рабочую»: «Сейчас отрабатываем заявки, связанные с подтоплением домов. В ночь на воскресенье работали с подтопленными жилыми помещениями, когда вода оказалась в частных домах на первом этаже. Сегодня уже больше занимаемся подвалами, погребами, откачиваем воду с участков. Надо отдать должное: народ очень хорошо объединился. Когда все вместе стоим в воде — всем легче. Напряженность повсеместно снята, все службы работают, все под контролем».

Администрация призвала домоуправляющие компании тщательнее активировать ущерб и оперативно разрешать финансово-хозяйственные вопросы, чтобы жителям не пришлось обращаться в суды. Составление документации по крышам займет примерно неделю, однако прогнозировать сроки полной ликвидации последствий урагана пока рано. После того, как за день на город выпала двухмесячная норма осадков, чиновники намерены проанализировать случившееся, изучить затопляемые территории, чтобы ситуация не повторилась вновь.

В то же время Гидрометцентр вновь обещает на ближайшие дни сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление восточного ветра.