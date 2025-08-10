Главные новости к утру 10 августа

Беспилотник упал во дворе жилого дома в Саратове. Погиб человек, еще несколько получили ранения. Кроме того, повреждено одно из промышленных предприятий региона.

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Саратова и Калуги приостанавливали работу.

Европейские лидеры в совместном заявлении призвали вести территориальные переговоры по Украине исходя из нынешней линии соприкосновения.

Белый дом сообщил, что Дональд Трамп открыт к проведению трехстороннего саммита на Аляске с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом в настоящий момент подготовка идет к встрече только с президентом России.