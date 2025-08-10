Промышленное предприятие повреждено при налете БПЛА на Саратов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников «есть повреждения на одном из промышленных предприятий».

Как уточнил господин Бусаргин в Telegram-канале, на месте инцидента работают экстренные службы. Ранее он писал об угрозе атаки БПЛА и предупреждал, что «в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения».

Росавиация в 3:05 мск сообщала, что аэропорт Саратова приостановил прием и отправку самолетов.