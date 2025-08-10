Европа предложила вести переговоры по Украине исходя из нынешней линии фронта

Европейские лидеры в совместном заявлении об урегулировании конфликта на Украине призвали вести переговоры исходя из нынешней линии фронта.

«Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров»,— говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте МИД Великобритании.

Заявление подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

В заявлении также сказано, что страны Европы поддерживают усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании российско-украинского конфликта. Европейские лидеры также настаивают, что конструктивные переговоры господина Трампа с президентом России Владимиром Путиным могут проходить в условиях прекращения боевых действий.

Страны Европы, как указано в сообщении, продолжают твердо стоять на стороне Украины. Они готовы поддержать процесс урегулирования дипломатическим путем, а также «путем оказания нашей существенной военной и финансовой поддержки Украине» и введением санкций в отношении России.