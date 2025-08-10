Четыре аэропорта возобновили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса возобновили прием и отправку воздушных судов.

Как уточнило ведомство, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Он выполнял рейс во Владикавказ.

В ночь на 10 августа работу также приостанавливал аэропорт Саратова. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что один беспилотник упал во дворе жилого дома. Погиб один человек, есть раненые. Кроме того, в регионе повреждено одно из промышленных предприятий