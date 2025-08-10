США открыты к проведению трехстороннего саммита на Аляске

Администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп открыт к проведению трехстороннего саммита на Аляске с участием президентом России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, передает Reuters.

При этом представитель Белого дома отметил, что в настоящее время Вашингтон готовит встречу только с Владимиром Путиным. Он уточнил, что президент России сам попросил об этом.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом может пригласить Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Собеседник телеканала уточнил, что такой вариант «обсуждается».