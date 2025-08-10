В результате налета БПЛА на Саратов погиб человек

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что один беспилотник упал во дворе жилого дома. По предварительной информации, погиб один человек. Есть пострадавшие.

«Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе»,— написал Роман Бусаргин в Telegram-канале. На месте происшествия работают медики.

Ранее губернатор также сообщал, что в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие. В аэропорту Саратова действуют ограничения на прием и отправку самолетов.