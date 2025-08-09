Система ПВО сбила еще два беспилотника над Краснодарским краем

Минобороны РФ сообщило о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем с 12:00 до 15:30 9 августа. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Всего за указанный период силы ПВО уничтожили 27 украинских БПЛА в разных регионах России: 11 — в Брянской области, семь — в Калужской, пять — в Московской, два — в Рязанской областях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион второй день подряд подвергается массированной атаке украинских беспилотников. За 8 августа дежурные средства ПВО уничтожили 22 дрона над территорией края, а в ночь на 9 августа — еще пять. С 8:00 до 12:00 силы ПВО сбили восемь БПЛА.

Падение обломков БПЛА в Славянском районе привело к травме жительницы, которая отказалась от госпитализации. В течение дня фрагменты дронов нашли в нескольких районах Краснодарского края — Красноармейском, Крымском, Славянском и Северском.

Анна Гречко