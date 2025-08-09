Над Кубанью сбили еще восемь БПЛА днем 9 августа

С 8:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 8 — над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семь дронов сбили над Тульской областью, пять — над Калужской, по четыре — над Брянской, Курской и Орловской областями. Три БПЛА ликвидировали над Московским регионом (включая два, летевших на Москву), по три — над Крымом и Татарстаном, два — над Азовским морем и один — над Адыгеей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за двое суток системы ПВО уничтожили 27 беспилотников над Краснодарским краем и еще 32 — над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В ночь на 9 августа силы ПВО ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Кубани.

Из-за угрозы атаки БПЛА жители Краснодара вторые сутки жалуются на отсутствие мобильного интернета. Как объяснил в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев, отключения связаны с обеспечением безопасности в отдельных муниципалитетах региона.

Анна Гречко