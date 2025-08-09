Над Кубанью ночью сбили пять БПЛА

В ночь на 9 августа силы ПВО ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 22:41 8 августа до 05:05 9 августа дежурные расчеты ПВО уничтожили и перехватили 97 украинских БПЛА самолетного типа. Семь беспилотников сбили над Азовским морем, два — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что вечером 8 августа над Кубанью было уничтожено десять дронов. Один из них повредил окно многоквартирного дома в Дагомысе, пострадавших не было.

Анна Гречко