Главные новости за 8 августа. Ростов-на-Дону и область

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему сотруднику административной инспекции Ростовской области Артему Зданевичу. Он признан виновным в получении взятки.

Корпоративные тендеры на системы защиты от беспилотников в Южном федеральном округе увеличились на 40,6% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший спрос демонстрирует бизнес Ростовской области — 32,4% всех закупок.

Ростовский областной суд признал виновным в госизмене 19-летнего жителя Таганрога и назначил ему шесть лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Российский маркетплейс Wildberries во второй раз перенес ввод в эксплуатацию распределительного центра в Аксайском районе — теперь запуск объекта запланирован на 2029 год вместо первоначального 2025-го.

Доля продовольственной пшеницы в новом урожае Ростовской области составила 84%, что значительно превышает прошлогодний показатель. Около 48% проверенного урожая отнесли к третьему классу, 36% — к четвертому классу. Пятый непродовольственный класс составляет 16%.

В Новошахтинский городской суд направлено дело в отношении директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве с муниципальным контрактом на 11 млн. руб. По версии следствия, подрядчик благоустройства общественного пространства внес в смету работы, которые фактически не исполнил.