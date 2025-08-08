Ростовская область лидирует по закупкам антидроновых систем

Корпоративные тендеры на системы защиты от беспилотников в Южном федеральном округе увеличились на 40,6% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков электронной торговой площадки «ТендерПро».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации источника, наибольший спрос демонстрирует бизнес Ростовской области — 32,4% всех закупок. Второе место занимают компании Краснодарского края с долей 27,2%, далее следуют Республика Крым (16,6%) и Волгоградская область (12,8%).

Увеличение торгов на антидроновые комплексы наблюдается второй год подряд. Одновременно предприятия удвоили закупки Wi-Fi-роутеров для обеспечения стабильной связи в условиях частых блокировок мобильного интернета при противодействии беспилотникам.

«Рост числа торгов на комплексы защиты от беспилотников сохраняется второй год подряд. Также по нашим данным, из-за участившихся блокировок мобильного интернета в России для противодействия БПЛА предприятия стали в два раза чаще приобретать Wi-Fi-роутеры, чтобы обеспечить себе стабильный канал связи»,— прокомментировала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева.

Валентина Любашенко