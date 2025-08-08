Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону экс-сотрудник административной инспекции получил три года колонии за взятку

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынесли приговор бывшему сотруднику административной инспекции Ростовской области Артему Зданевичу. Его обвинили в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемого задержали при получении взятки от бизнесмена. Деньги Зданевич получил за непривлечение к административной ответственности. Кроме того, злоумышленник потребовал ежемесячного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности.

Артем Зданевич получил три года колонии со штрафом в размере 180 тыс. руб.

Мария Хоперская

Новости компаний Все