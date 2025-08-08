На Дону экс-сотрудник административной инспекции получил три года колонии за взятку
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынесли приговор бывшему сотруднику административной инспекции Ростовской области Артему Зданевичу. Его обвинили в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Обвиняемого задержали при получении взятки от бизнесмена. Деньги Зданевич получил за непривлечение к административной ответственности. Кроме того, злоумышленник потребовал ежемесячного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности.
Артем Зданевич получил три года колонии со штрафом в размере 180 тыс. руб.