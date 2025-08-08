Доля продовольственной пшеницы в Ростовской области выросла до 84%

Доля продовольственной пшеницы в новом урожае Ростовской области составила 84%, что значительно превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщила пресс-служба донского филиала «ЦОК АПК».

По информации пресс-службы центра, в рамках госмониторинга специалисты исследовали свыше 4,4 млн тонн из собранных в регионе 7 млн тонн зерна. Около 48% проверенного урожая отнесли к третьему классу, 36% — к четвертому классу. Пятый непродовольственный класс составляет 16%. Таким образом, на Дону уже собрано свыше 3,7 млн тонн продовольственной пшеницы.

В 2024 году в Ростовской области получили 6,8 млн тонн зерна продовольственных кондиций, однако его доля в валовом сборе была существенно меньше. Третьему классу соответствовало 17,5% или 1,7 млн тонн, четвертому классу — 51,6% или порядка 5,1 млн тонн.

«Эти результаты предварительные, окончательные итоги будут подведены позже, после окончания уборочной кампании 2025 года»,— отметила заместитель директора Донского филиала «ЦОК АПК» Анна Будникова.

По словам госпожи Будниковой, есть еще послеуборочное дозревание — особый биохимический процесс, который происходит в свежесобранном зерне и способен улучшить некоторые его физиологические свойства при условии правильного хранения.

Валентина Любашенко