Путин рассказал Си Цзиньпину о своей встрече с Уиткоффом

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили мировую и региональную повестку дня. Владимир Путин также рассказал своему коллеге об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а господин Си в ответ высказался в поддержку урегулирования военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Руководители государств также обсудили предстоящий визит Владимира Путина в Китай. Он поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества и в разных торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

Господин Си сегодня был не единственным собеседником Владимира Путина. Российский президент поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Им всем Владимир Путин рассказал о своей встрече с господином Уиткоффом.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».