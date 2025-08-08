Путин поделился с Токаевым итогами встречи с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры стран обсудили в частности прошедшие в Москве переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В пресс-релизе Кремля сказано, что о ходе диалога с Вашингтоном Владимир Путин рассказал «в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства». Господин Токаев поблагодарил за информацию и поприветствовал шаг к мирному разрешению конфликта с Украиной.

Президенты также обсудили подготовку к предстоящим в этом году личным встречам. Они подняли и темы торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных промышленных и энергетических проектов.