Путин созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

До этого сегодня Владимир Путин говорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

В обоих разговорах Владимир Путин проинформировал собеседников об итогах встречи 6 августа в Кремле со спецпосланников президента США Стивом Уиткоффом. На той встрече обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.