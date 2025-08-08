Путин рассказал Мирзиёеву о беседе с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Одной из тем разговора лидеров стран стал визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и встреча с ним об урегулировании конфликта на Украине.

Владимир Путин поделился с президентом Узбекистана оценками прошедшей встречи. «Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса»,— подчеркивается в пресс-релизе Кремля.

Лидеры обсудили российско-узбекистанское сотрудничество, в частности в торгово-экономической и энергетической сферах. Пресс-служба президента отметила среди поднятых вопросов также «культурно-гуманитарную область». Президенты подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества.