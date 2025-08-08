Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Канал не уточняет, что обсуждали президенты. Официально о разговоре не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До этого Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Китая пообещал содействовать переговорам России и Украины. Также сегодня российский президент говорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Он проинформировал своих коллег об итогах встречи 6 августа в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

