Путин и Моди провели телефонные переговоры

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он поблагодарил российского президента за информацию о последних событиях на Украине, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Моди отметил, что обе стороны подтвердили намерение укреплять российско-индийское стратегическое партнерство. По его словам, это подчеркивает важность сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Он выразил надежду на визит Владимира Путина в Индию позже в этом году.

Ранее сегодня Владимир Путин провел разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Во всех беседах господин Путин рассказывал об итогах встречи 6 августа со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.