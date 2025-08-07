Дело против главы Союза художников Татарстана и столешница экс-вице-премьера за 94 тысячи

Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева за наезд на троих детей в Казани. 5 августа он сбил на пешеходном переходе двух девочек и мальчика 12–14 лет, после чего скрылся с места ДТП. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

У экс-вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова арестовали имущество на 173,2 млн руб., включая столешницу за 94 тыс. руб. Среди арестованного имущества также квартира за 15,8 млн руб., земельный участок за 23,8 млн руб., три здания за 18,6 млн руб. и 27 единиц спецтехники за 69,6 млн руб. Дело против бывшего вице-премьера Татарстана направлено в суд — его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Предприятия Татарстана планируют привлечь 156 китайских работников в 2025 году. Основную долю составляют 150 человек для филиала «Китайской Национальной химической инженерной и строительной Корпорации Севен». Всего 86 татарстанских компаний заявили о намерении привлечь более 11,7 тыс. иностранных работников.

Начальника исправительной колонии № 9 в Чувашии доставили на допрос в Следственный комитет по подозрению в присвоении с использованием служебного положения. По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года он фиктивно трудоустраивал осужденного на разные должности, не требуя исполнения обязанностей. В результате заключенный незаконно получил зарплату на 135 тыс. руб. Мотивы действий начальника колонии выясняются, решается вопрос о мере пресечения.

ЦИК Татарстана зарегистрировал кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы раиса 14 сентября. Руслан Юсупов (ЛДПР) собрал 394 подписи депутатов в 44 муниципалитетах, Хафиз Миргалимов (КПРФ) — 393 подписи в 43 муниципальных образованиях.

Приволжская транспортная прокуратура проверяет сообщения об ухудшении самочувствия пассажиров теплохода «Лев Толстой» на маршруте Москва — Казань. Информация об отравлении появилась в соцсетях. В компании, ответственной за круиз, заявили, что пассажиры не требовали компенсации, а санитарное состояние судна соответствует нормам.

